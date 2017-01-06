Украинец Е.Чикош, который уже 6 лет находится в египетской тюрьме, написал письмо П.Климкину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Украинец Эдвард Чикош, который уже шестое Рождество встретит в тюрьме в Египте, написал письмо министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала, передает УНН.
"Уже шестое Рождество наш земляк из Закарпатья Эдвард Чикош встретит в арабской тюрьме в Египте. Там его держат за вымышленным обвинением в терроризме. Об этой ситуации все знают, официальная Украина осуждает действия египетских властей. Но Эдварду от этого не легче. Он продолжает сидеть ", - написал Р. Бочкала.
Отмечается, что министр иностранных дел Павел Климкин недавно заявил, что прилагает усилия для освобождения Э.Чикоша. Однако, по словам Р.Бочкалы, "все в руках Президента".
Также журналист к своему посту добавил письмо заключенного украинца главе МИД П.Климкину, в котором тот передал поздравления с рождественскими праздниками и рассказал об условиях жизни в египетской тюрьме для смертников.
Напомним, что Эдвард Чикош несколько лет возглавлял представительство в Африке и на Среднем Востоке одной из крупнейших туристических компаний.
Уже шестой год он находится в египетской тюрьме по обвинению в терроризме. Причиной стал найденный у одного из пассажиров автобуса, принадлежащего туристической фирме Э. Чикоша, АК-47 и патроны к нему. Как заявил перевозчик, данный предмет предназначался в подарок именно Эдварду. В результате украинца осудили на 25 лет лишения свободы за контрабанду оружия через израильско-египетскую границу.
В тюрьму гражданин Украины попал в разгар революционных событий в Египте. Осужденные Временным Правительством граждане таких стран, как США, Канада, Германия, Австралия были уже депортированы согласно Указу Президента Египта No140. Однако Эдвард Чикош до сих пор продолжает находиться в тюрьме.