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Українець Е.Чікош, який уже 6 років перебуває у єгипетській в’язниці, написав листа П.Клімкіну

Українець Е.Чікош, який уже 6 років перебуває у єгипетській в’язниці, написав листа П.Клімкіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Українець Едвард Чікош, який уже шосте Різдво зустріне у в’язниці в Єгипті, написав листа міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну. Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Бочкала, передає УНН.

“Вже шосте Різдво наш земляк із Закарпаття Едвард Чікош зустріне в арабській в’язниці в Єгипті. Там його тримають через вигадані звинуваченнями в тероризмі. Про цю ситуацію всі знають, офіційна Україна засуджує дії єгипетської влади. Але Едварду від цього не легше. Він продовжує сидіти”, — написав Р. Бочкала.

Зазначається, що міністр закордонних справ Павло Клімкін нещодавно заявив, що докладає зусиль для звільнення Е.Чікоша. Однак, за словами Р.Бочкали, “все в руках Президента”.

Також журналіст до свого поста додав листа ув’язненого українця для глави МЗС П.Клімкіна, у якому той передав вітання з різдвяними святами і розповів про умови життя в єгипетській в’язниці для смертників.

Нагадаємо, що Едвард Чікош кілька років очолював представництво в Африці і на Середньому Сході однієї з найбільших туристичних компаній.

Уже шостий рік він знаходиться в єгипетській в’язниці за звинуваченням у тероризмі. Причиною став знайдений у одного з пасажирів автобуса, що належить туристичній фірмі Е. Чікоша, АК-47 і патрони до нього. Як заявив перевізник, даний предмет призначався в подарунок саме Едварду. В результаті українця засудили на 25 років позбавлення волі за контрабанду зброї через ізраїльсько-єгипетський кордон.

До в’язниці громадянин України потрапив у розпал революційних подій в Єгипті. Засуджені Тимчасовим Урядом громадяни таких країн, як США, Канада, Німеччина, Австралія були вже депортовані згідно з Указом Президента Єгипту No140. Однак Едвард Чікош досі продовжує перебувати у в’язниці.

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