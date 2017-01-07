Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,7 млрд куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 января уменьшился до 11,7 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 69,88 млн куб. м газа.
При этом в данных от 5 января указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 40,28 млн куб. м, из Польши - 4,41 млн куб. м, из Венгрии - 2,54 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 37%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.