Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 11,7 млрд куб. м

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 69,88 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 5 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,28 млн куб. м, з Польщі - 4,41 млн куб. м, з Угорщини - 2,54 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 37%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.