Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод - И.Насалик

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня Кабмин принял решение о Концепции развития атомного комплекса Украины, которая предусматривает, что мы полностью будем обеспечивать себя производством уранового концентрата и строить завод. В общем, такое решение принято впервые в истории нашего государства. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

При этом, по словам министра, к реализации Концепции будут привлекаться частные инвесторы, как иностранные так и отечественные.

"Конечно, во-первых, Westinghouse обнаружил огромный интерес и не только они. Я не буду озвучивать всех. Так как мы будем выставлять "Энергомост", буквально за месяц, то есть достройку 3 и 4 блока (на Хмельницкой АЭС - ред.) И аналогично будем (начинать - ред.) строительство завода ", - сказал он.

И.Насалик добавил, что Концепция развития атомного комплекса Украины предусматривает достижение энергетической независимости государства.

"А по концепции, то, в первую очередь, мы увеличиваем производство уранового концентрата, то есть оксида урана, затем непосредственно процесс обогащения ... Мы зависимы сейчас от всех, а так мы будем независимы ... Мы 11-е среди стран мира по запасам урана, то почему мы должны покупать (урановый концентрат - ред.) где-то за пределами государства, а не производить в Украине ", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщал УНН, в "Энергоатоме" рассказали о возможностях Украины обеспечить полный цикл производства ядерного топлива .