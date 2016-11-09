Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод - І.Насалик
Київ • УНН
За словами міністра, до реалізації Концепції розвитку атомного комплексу України залучатимуться приватні інвестори, як іноземні так і вітчизняні
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про Концепцію розвитку атомного комплексу України, яка передбачає, що ми повністю будемо забезпечуватися себе виробництвом уранового концентрату і будуватимемо завод. Загалом, таке рішення прийнято вперше в історії нашої держави. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
При цьому, за словами міністра, до реалізації Концепції залучатимуться приватні інвестори, як іноземні так і вітчизняні.
“Звичайно, по-перше, Westinghouse виявив величезну зацікавленість і не тільки вони. Я не буду озвучувати всіх. Так як ми будемо виставляти "Енергоміст“, буквально за місяць, тобто добудову 3 і 4 блоку (на Хмельницькій АЕС - ред.) і аналогічно будемо (розпочинати - ред.) будівництво заводу”, — сказав він.
І.Насалик додав, що Концепція розвитку атомного комплексу України передбачає досягнення енергетичної незалежності держави.
“А щодо концепції, то, в першу чергу, ми збільшуємо виробництво уранового концентрату, тобто оксиду урану, потім безпосередньо процес збагачення... Ми залежні зараз від всіх, а так ми будемо незалежні... Ми 11-ті серед країн світу за запасами урану, то чому ми повинні купувати (урановий концентрат - ред.) десь за межами держави, а не виробляти в Україні”, — наголосив міністр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в “Енергоатомі” розповіли про можливості України забезпечити повний цикл виробництва ядерного палива.