Украина признала фрисби официальным видом спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Спорт с летающим диском, который известен как фрисби, стал официальным видом спорта в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию летающих дисков.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о признании спорта с летающим диском.
Новый вид спорта для Украины имеет несколько подразделений: диск-гольф, гатс, ДДЦ, алтимат и другие.
Кроме того, Минмолдьспорта также признало официальными видами спорта в Украине "средневековый бой" и "киокушинкай каратэ уния".
Примечательно, что "бразильское джиу-джитсу" и "рафтинг" не были утверждены официальными видами спорта страны.
Отметим, что Украина стала 15-й страной в мире, которая признала фрисби на самом высоком государственном уровне.
Как сообщал УНН, Украинка досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.