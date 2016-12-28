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Украина признала фрисби официальным видом спорта

Украина признала фрисби официальным видом спорта

Киев • УНН

 • 16262 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Спорт с летающим диском, который известен как фрисби, стал официальным видом спорта в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию летающих дисков.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о признании спорта с летающим диском.

Новый вид спорта для Украины имеет несколько подразделений: диск-гольф, гатс, ДДЦ, алтимат и другие.

Кроме того, Минмолдьспорта также признало официальными видами спорта в Украине "средневековый бой" и "киокушинкай каратэ уния".

Примечательно, что "бразильское джиу-джитсу" и "рафтинг" не были утверждены официальными видами спорта страны.

Отметим, что Украина стала 15-й страной в мире, которая признала фрисби на самом высоком государственном уровне.

Как сообщал УНН, Украинка досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

Украинские Национальные Новости

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