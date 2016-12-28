Україна визнала фрізбі офіційним видом спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Спорт з літаючим диском, котрий відомий як фрізбі, став офіційним видом спорту в Україні, повідомляє УНН з посиланням на Українську федерацію літаючих дисків.
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав наказ про визнання Спорту з літаючим диском.
Новий вид спорту для України має кілька підрозділів: диск-гольф, гатс, ДДЦ, алтімат та інші.
Окрім того, Мінмолдьспорту також визнали офіційними видами спорту України "середньовічний бій" та "кйокушінкаі карате унія".
Примітно, що "бразильське джиу джитсу" і "рафтинг" не були затверджені офіційними видами спорту країни.
Зазначимо, що Україна стала 15-ю країною в світі, яка визнала фрізбі на найвищому державному рівні.
Як повідомляв УНН, українка достроково виграла чемпіонат світу із швидких шахів.