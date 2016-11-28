Украина использовала 1 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона

"Украина с начала отопительного сезона для покрытия потребности отечественных потребителей использовала с газохранилищ 1,0 млрд кубометров голубого топлива. По состоянию на сегодняшний день в подземных хранилищах находится 13,698 млрд куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

По информации центрального диспетчерского департамента, природный газ отбирается на 8 ПХГ в оптимальном суточном режиме 34 млн куб. м.

"Также для покрытия потребностей украинских потребителей используется голубое топливо национальной добычи (56,5 млн куб. м/сут) и импортированный ресурс из европейских стран - 52,6 млн куб. м/сутки", - сказано в сообщении.

Указано, что в текущем году в украинские газохранилища было закачано 6,4 млрд куб. м голубого топлива. "Таким образом отопительный сезон был начат с запасами в 14,7 млрд куб. м природного газа против 17,1 млрд куб. м в прошлом году", - добавили в компании.