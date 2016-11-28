Україна використала 1 млрд куб. м газу з початку опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна з початку опалювального сезону використала із газосховищ 1,0 млрд кубометрів газу. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз", передає УНН.
"Україна з початку опалювального сезону для покриття потреби вітчизняних споживачів використала із газосховищ 1,0 млрд кубометрів блакитного палива. Станом на сьогоднішній день в підземних сховищах зберігається 13,698 млрд куб. м природного газу", - йдеться у повідомленні.
За інформацією центрального диспетчерського департаменту, природний газ відбирається на 8 ПСГ в оптимальному добовому режимі 34 млн куб. м.
"Також для покриття потреб українських споживачів використовується блакитне паливо національного видобутку (56,5 млн куб. м/добу) та імпортований ресурс з європейських країн — 52,6 млн куб. м/добу", - сказано у повідомленні.
Вказано, що у поточному році в українські газосховища було закачано 6,4 млрд куб. м блакитного палива. "Таким чином опалювальний сезон було розпочато із запасами в 14,7 млрд куб. м природного газу проти 17,1 млрд куб. м минулого року", - додали у компанії.