Украина в ПАСЕ поставила вопрос освобождения О.Сенцова, Р.Сущенко и Н.Семены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Украинская делегация во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поставила вопрос освобождения находящихся в России Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семены. Об этом в своем отчете на заседании сессии сообщил глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.
"Мы должны просить у России освободить О.Сенцова, Р.Сущенко, которого ФСБ обвинило в так называемом шпионаже, Н.Семену, который может быть осужден на 5 лет за сепаратизм. Необходимо бороться с преследованием независимых СМИ в России, в Крыму, включая телевидение крымских татар", - сообщил В.Арьев
Как сообщал УНН, В.Арьева переизбрали председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ.