Україна у ПАРЄ порушила питання звільнення О.Сенцова, Р.Сущенка та М.Семени

“Ми повинні просити в Росії звільнити О.Сенцова, Р.Сущенка, якого ФСБ звинуватило у так званому шпіонажі, М.Семену, який може бути засуджений на 5 років за сепаратизм. Необхідно боротися з переслідуванням незалежних ЗМІ в Росії, в Криму, включаючи телебачення кримських татар”, — повідомив В.Ар’єв

Як повідомляв УНН, В.Ар’єва переобрали головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа.