Україна у ПАРЄ порушила питання звільнення О.Сенцова, Р.Сущенка та М.Семени
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Українська делегація під час зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи порушила питання звільнення утримуваних у Росії Олега Сенцова, Романа Сущенка та Миколи Семени. Про це у своєму звіті під час засідання сесії повідомив Голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, передає УНН.
“Ми повинні просити в Росії звільнити О.Сенцова, Р.Сущенка, якого ФСБ звинуватило у так званому шпіонажі, М.Семену, який може бути засуджений на 5 років за сепаратизм. Необхідно боротися з переслідуванням незалежних ЗМІ в Росії, в Криму, включаючи телебачення кримських татар”, — повідомив В.Ар’єв
Як повідомляв УНН, В.Ар’єва переобрали головою комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти і медіа.