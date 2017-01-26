Украина и Индия договорились об усилении торгового сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января, первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Аккбаром усиление торгово-экономического сотрудничества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Так, в ходе встречи речь шла об усилении торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Индией и результатах взаимной торговли.
"Договорились, что Украина и Индия вскоре обменяются торговыми миссиями, возобновят работу совместной межправительственной комиссии, усилят сотрудничество в сфере промышленности и ИТ", - рассказывает об итогах встречи С.Кубив,
В Минэкономразвития отметили, что сегодня Индия является важным и надежным торговым партнером для Украины. За 10 месяцев 2016 года мы экспортировали в Индию товаров на сумму более1,39 млрд долл США, это на 14,7% больше, чем в 2015 году.
В свою очередь М.Аккбар рассказал о высокой заинтересованности Индии в продукции украинской промышленности, в частности производстве запчастей для гражданской авиации, тяжелой автотехники, железнодорожного транспорта. Об интересе с индийской стороны свидетельствует, в частности, визит в Киев министра тяжелой промышленности и государственных предприятий Индии Ананта Гите, в ноябре 2016 года.
С целью улучшения реализации совместных инвестиционных проектов С.Кубив и М.Аккбар также договорились активизировать работу над заключением обновленного соглашения в сфере содействия и взаимной защите инвестиций, которая сейчас разрабатывается украинской стороной.
В результате встречи Министр Аккбар подтвердил готовность провести в Киеве Шестое заседание украинско-индийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству для активизации взаимного диалога и усиления сотрудничества между Украиной и Индией. Заседание комиссии должно состояться в апреле-мае 2017 года.