Україна та Індія домовились про посилення торговельного співробітництва

Так, в ході зустрічі йшлося про посилення торговельно-економічного співробітництва між Україною та Індією та результати взаємної торгівлі.

“Домовились, що Україна та Індія невдовзі обміняються торговими місіями, відновлять роботу спільної міжурядової комісії, посилять співпрацю у сфері промисловості та ІТ”, — розповідає про підсумки зустрічі С.Кубів,

В Міекономрозвитку відзнаичили, що сьогодні Індія є важливим та надійним торговельним партнером для України. За 10 місяців 2016 року ми експортували до Індії товарів на суму понад 1,39 млрд дол США, це на 14,7% більше, ніж у 2015.

У свою чергу М.Аккбар розповів про високу зацікавленість Індії у продукції української промисловості, зокрема виробництві запчастин для цивільної авіації, важкої автотехніки, залізничного транспорту. Про інтерес з індійської сторони свідчить, зокрема, візит до Києва міністра важкої промисловості та державних підприємств Індії Ананта Гіте, у листопаді 2016 року.

З метою покращення реалізації спільних інвестиційних проектів С.Кубів та М.Аккбар також домовилися активізувати роботу над укладенням оновленої угоди у сфері сприяння та взаємного захисту інвестицій, яка наразі опрацьовується українською стороною.

У результаті зустрічі Міністр Аккбар підтвердив готовність провести у Києві Шосте засідання українсько-індійської міжурядової комісії по торговельному, економічному, науково-технічному, промисловому і культурному співробітництву для активізації взаємного діалогу та посилення співпраці між Україною та Індією. Засідання комісії повинно відбутися у квітні-травні 2017 року.