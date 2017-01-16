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Украина поставит Таиланду 49 танков "Оплот"

Украина поставит Таиланду 49 танков "Оплот"

Киев • УНН

 • 8377 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии современных танков "Оплот" в рамках контракта с Королевством Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Укрспецэкспорт", передает УНН.

По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". Работа тайской делегации по приему новой партии БМ "Оплот" начнется сегодня, 16 января. По согласованию сторон, сроки поставки всей партии были отодвинуты к осени 2017 года, говорится в сообщении.

"Такое решение было принято из-за военных действий на Востоке Украины", - уточнили в пресс-службе ГП "Укрспецэкспорт".

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