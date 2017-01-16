Україна поставить Таїланду 49 танків "Оплот"

За умовами контракту, Україна має поставити Таїланду 49 танків “Оплот”. Робота тайської делегації з прийому нової партії БМ “Оплот” розпочнеться сьогодні, 16 січня. За погодженням сторін, строки поставки всієї партії були відсунуті до осені 2017 року, йдеться в повідомленні.

“Таке рішення було ухвалене через військові дії на Сході України,” — уточнили в прес-службі ДП “Укрспецекспорт”.