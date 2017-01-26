Украина возглавила антирейтинг по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украина получила лидерство по количеству дел против нее в Европейском суде по правам человека, где с 79 тыс. 750 жалоб на конец 2016 года почти четверть - против Украины. Об этом заявил председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди во время пресс-конференции в четверг, передает УНН.
"По состоянию на 31 декабря 2016 года большинство дел в состоянии рассмотрения были против Украины (22,8%), Турции (15,8%), Венгрии (11,2%), России (9,8%) и Румынии (9,3%). Половина приоритетных дел касается Украины ", - цитирует Г.Раймонди пресс-служба.
Как отмечается в статистической сводке, по Украине рассматривается 18 тыс. 171 дело.
Указано, что по состоянию на конец 2016 года общее количество жалоб, ожидающих рассмотрения в суде, была на 23% больше, чем годом ранее (64850 дел).