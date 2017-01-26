Україна очолила антирейтинг за кількістю скарг проти неї у ЄСПЛ

"Станом на 31 грудня 2016 року більшість справ у стані розгляду були проти України (22,8%), Туреччини (15,8%),

Угорщини (11,2%), Росії (9,8%) і Румунії (9,3%). Половина пріоритетних справ стосується України", - цитує Г.Раймонді прес-служба.

Як зазначається у статистичному зведенні, щодо України розглядається 18 тис. 171 справа.

Вказано, що станом на кінець 2016 року загальна кількість скарг, які очікують на розгляд у суді, була на 23% більше, ніж роком раніше (64 850 справ).