Украина ожидает за пять лет увеличить экспорт в Канаду в десять раз - Н.Мыкольская

"Объективно мы говорим о том, что согласно нашему анализу, недоторговля с Канадой у нас есть уже на сегодня без отмены пошлин около 40 млн (долл. - Ред.) плюс к тому, что мы имеем. Если мы говорим об отмене пошлин, наше желание большое, чтобы в течение пяти лет мы вышли на цифры в раз 10 и больше, чем мы имеем сейчас", - сказала Н.Мыкольская.

Она уточнила, что по итогам 11 месяцев 2016 г. экспорт краинских товаров в Канаду зафиксировали на уровне 26,2 млн долл.

Как сообщал УНН, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает, что Верховная Рада в ближайшие недели ратифицирует соглашение с Канадой о свободной торговле.