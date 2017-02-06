Україна очікує за п’ять років збільшити експорт до Канади у десять разів — Н.Микольська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує збільшення експорту до Канади завдяки вступу в силу угоди про вільну торгівлю у десять разів. Про це сьогодні сказала журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська, передає кореспондент УНН.
“Об’єктивно ми говоримо про те, що відповідно до нашого аналізу, недоторгівля з Канадою у нас є вже станом на сьогодні без скасування мит близько 40 млн (дол. — ред.) плюс до того, що ми маємо. Якщо ми говоримо про скасування мит, наше бажання велике, щоб протягом п’яти років ми вийшли на цифри в разів 10 і більше, ніж ми маємо зараз”, — сказала Н.Микольська.
Вона уточнила, що за підсумками 11 місяців 2016 року експорт країнських товарів до Канади зафіксований на рівні 26,2 млн дол.
Як повідомляв УНН, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує, що Верховна Рада найближчими тижнями ратифікує угоду з Канадою про вільну торгівлю.