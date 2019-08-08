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Украина ожидает ратификации соглашения о свободной торговле новым парламентом Израиля

Украина ожидает ратификации соглашения о свободной торговле новым парламентом Израиля

Киев  •  УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская сторона ожидает ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем новым израильским парламентом после выборов 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Вчера Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", - сообщила Мендель.

Напомним, 7 августа Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем.

Как сообщал УНН, 11 июля ВР приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было подписано 21 января 2019.

Yesterday, President @ZelenskyyUa has signed a law ratifying the #Israel - #Ukraine Free Trade Agreement. The Rada passed the law last month. After Israel's Sept. 17 parliamentary elections, the new Knesset is expected to ratify the law. @TheUBN

- Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 8, 2019

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