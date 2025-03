Украина ожидает ратификации соглашения о свободной торговле новым парламентом Израиля

"Вчера Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября ожидается, что новый Кнессет ратифицирует закон", - сообщила Мендель.

Напомним, 7 августа Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем.

Как сообщал УНН, 11 июля ВР приняла закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было подписано 21 января 2019.

