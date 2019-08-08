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Україна очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю новим парламентом Ізраїлю

Україна очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю новим парламентом Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська сторона очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем новим ізраїльським парламентом після виборів 17 вересня. Про це повідомила речниця Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Вчора Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Рада ухвалила закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий Кнесет ратифікує закон", - повідомила Мендель.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Як повідомляв УНН, 11 липня ВР ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року. 

Yesterday, President @ZelenskyyUa has signed a law ratifying the #Israel -#Ukraine Free Trade Agreement. The Rada passed the law last month. After Israel’s Sept. 17 parliamentary elections, the new Knesset is expected to ratify the law. @TheUBN

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 8, 2019

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