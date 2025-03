Україна очікує ратифікації угоди про вільну торгівлю новим парламентом Ізраїлю

"Вчора Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Рада ухвалила закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий Кнесет ратифікує закон", - повідомила Мендель.

Нагадаємо, 7 серпня Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Як повідомляв УНН, 11 липня ВР ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року.

