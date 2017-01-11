Украина может получить "безвиз" до мая-июня - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украина может получить право на безвизовые поездки в страны ЕС до мая-июня, тогда как Грузия - до апреля-мая. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Ожидания в Брюсселе заключаются в том, что Грузия получит безвизовый режим до апреля-мая и Украина - до мая-июня", - написал журналист.
Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасностного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 г. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" для Украины.
Президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев.
Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.