Україна може отримати "безвіз" з ЄС до травня-червня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Україна може отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС до травня-червня, тоді як Грузія - до квітня-травня. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Очікування в Брюсселі полягають у тому, що Грузія отримаає безвізовий режим до квітня-травня і Україна - до травня-червня", - написав журналіст.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.