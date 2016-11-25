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Украина и Венгрия договорились о мероприятиях по улучшению экологии реки Тиса

Киев • УНН

 • 10054 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Президент Венгрии Янош Адер в пятницу провели встречу, во время которой стороны обсудили актуальные вопросы украинско-венгерского сотрудничества и потенциальные сферы его развития, в частности, относительно активизации практических мероприятия по улучшению экологии пограничной реки Тиса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украина и Венгрия договорились о мероприятиях по улучшению экологии реки Тиса

"В центре внимания переговоров был вопрос сотрудничества двух стран по защите окружающей среды. Владимир Гройсман и Янош Адер договорились активизировать практические мероприятия по улучшению экологии пограничной реки Тиса, в частности относительно предотвращения попадания солей и твердых бытовых отходов в ее русло. Необходимые мероприятия будут проведены в ближайшее время экспертами двух стран при участии соответствующих специалистов из европейских институтов", - говорится в сообщении.

Указано, что стороны также обсудили перспективные проекты по очистке сточных вод возле границы и реконструкции и модернизации украинских предприятий, работающих в этой сфере.

Отдельно, по данным КМУ, во время встречи речь шла о взаимодействии в энергетической сфере. "Премьер-министр Украины проинформировал собеседника о мероприятиях правительства по восстановлению отечественной газодобычи, а также о политике энергоэффективности, которая является одним из приоритетов исполнительной власти", - сказано в сообщении.

"Наша задача - энергетическая независимость Украины, ключом для этого является отечественная газодобыча", - подчеркнул В.Гройсман.

Обсуждая ситуацию на востоке Украины, Я.Адер отметил усилия украинского правительства относительно создания необходимых условий для временно перемещенных лиц. В.Гройсман при этом подчеркнул, что Кабмин прилагает необходимые усилия для урегулирования этого исключительно чувствительного вопроса.

"Мы понимаем нужды временно перемещенных лиц и делать все для того, чтобы они чувствовали минимум дискомфорта", - подчеркнул В.Гройсман.

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