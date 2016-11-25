Україна і Угорщина домовилися про заходи з покращення екології річки Тиса
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Президент Угорщини Янош Адер у п'ятницю провели зустріч, під час якої сторони обговорили актуальні питання українсько-угорського співробітництва та потенційні сфери його розвитку, зокрема, що активізації практичних заходів з покращення екології прикордонної річки Тиса, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"У центрі уваги переговорів було питання співробітництва двох країн щодо захисту навколишнього середовища. Володимир Гройсман та Янош Адер домовилися активізувати практичні заходи з покращення екології прикордонної річки Тиса, зокрема стосовно запобігання потрапляння солей та твердих побутових відходів в її русло. Необхідні заходи будуть проведені вже найближчим часом експертами двох країн за участі відповідних фахівців з європейських інституцій", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що сторони також обговорили перспективні проекти щодо очистки стічних вод у спільному прикордонні та реконструкції і модернізації українських підприємств, що працюють у цій сфері.
Окремо, за даними КМУ, під час зустрічі йшлося про взаємодію в енергетичній сфері. "Прем'єр-міністр України поінформував співрозмовника про заходи уряду щодо відновлення вітчизняного газовидобування, а також про політику енергоефективності, яка є одним з пріоритетів виконавчої влади", - сказано у повідомленні.
"Наше завдання - енергетична незалежність України, ключем для цього є вітчизняний газовидобуток", - наголосив В.Гройсман.
Обговорюючи ситуацію на сході України, Я.Адер відзначив зусилля українського уряду стосовно створення необхідних умов для тимчасово переміщених осіб. В.Гройсман при цьому підкреслив, що Кабмін докладає необхідних зусиль для врегулювання цього винятково чутливого питання.
"Ми розуміємо потреби тимчасово переміщених осіб і робитимемо все для того, щоб вони відчували мінімум дискомфорту", - підкреслив В.Гройсман.