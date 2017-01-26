Украина и США подписали меморандум по уменьшению воздействий от авиационных выбросов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство инфраструктуры Украины, Госавиаслужба Украины и Министерство транспорта США, Федеральная авиационная служба США подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере уменьшения негативных воздействий от авиационных выбросов, передает корреспондент УНН.
Договор подписывал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович.
"Мы имеем в 2016 году по перевозке рекордное количество пассажиров - почти 13 млн человек. Без учета Донецка и Симферополя - это рекордное за всю историю независимости количество людей, которые воспользовались нашими аэродромами ", - сказал В.Омелян.
Он отметил, что Украина заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в сфере безопасных экологически авиаперевозок.
В свою очередь М.Йованович отметила, что эта договоренность является реальным шагом вперед и позволит Украине и США эффективно применить общие знания и опыт в сферах авиации, биотоплива и сельского хозяйства.
"Я должна отметить, что Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, а также лидер в производстве воздушных судов. Таким образом, Украина имеет уникальный опыт чтобы внести вклад в текущие исследования и проекты по разработке альтернативных видов авиационного топлива, сейчас реализуется в США ", - сказала она.