Україна і США підписали меморандум щодо зменшення впливів від авіаційних викидів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство інфраструктури України, Державіаслужба України та Міністерство транспорту США, Федеральна авіаційна служба США підписали Меморандум щодо співпраці у сфері зменшення негативних впливів від авіаційних викидів, передає кореспондент УНН.
Договір підписував міністр інфраструктури України Володимир Омелян та надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович.
“Ми маємо у 2016 році перевезену рекордну кількість пасажирів — майже 13 млн осіб. Без урахування Донецька і Сімферополя — це рекордна за всю історію незалежності кількість людей, які скористалися нашими летовищами”, — сказав В.Омелян.
Він зазначив, що Україна зацікавлена в обміні досвідом і співпраці в сфері безпечних екологічно авіаперевезень.
У свою чергу М.Йованович зазначила, що ця домовленість є реальним кроком вперед і дозволить Україні та США ефективно застосувати спільні знання та досвід у сферах авіації, біопалива та сільського господарства.
“Я маю зазначити, що Україна є одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, а також лідер у виробництві повітряних суден. Таким чином, Україна має унікальний досвід щоб зробити внесок у поточні дослідження та проекти з розробки альтернативних видів авіаційного палива, що наразі реалізується в США”, — сказала вона.