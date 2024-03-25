Украинские предприниматели за прошедшую неделю получили 600 льготных кредитов на сумму 2,1 млрд грн: детали

За прошедшую неделю предприниматели получили 600 льготных кредитов на сумму 2,1 миллиарда гривен в рамках Государственной программы "Доступные кредиты по ставке 5-7-9%", передает УНН со ссылкой на Минфин.

Детали

В течение прошлой недели предприниматели воспользовались возможностью получить льготные кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Всего было предоставлено 600 таких кредитов через уполномоченные банки на сумму 2,1 миллиарда гривен. Из этой суммы, государственные банки предоставили 450 кредитов на сумму 1,1 миллиарда гривен.

С начала 2024 года предприниматели получили 5116 кредитов на сумму 20,24 миллиарда гривен, из них от банков государственного сектора экономики - 3731 кредитов на сумму 10,15 миллиарда гривен.

В течение периода военного положения в Украине выдано 49 258 доступных кредитов на сумму 197,5 миллиарда гривен (в том числе банками государственного сектора - 36 765 кредитов на сумму 100,5 миллиарда гривен), при этом по состоянию на 25 марта этого года:

- 15,57 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 55,61 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

- 36,88 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- 11,25 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 57,44 млрд грн - на антивоенные цели;

- 7,88 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента начала реализации Программы было заключено 84 080 кредитных договоров на сумму 287,1 миллиарда гривен, из них банками государственного сектора экономики - 57 241 договор на сумму 127,1 миллиарда гривен.

Напомним

Национальный банк Украины рекомендует переориентировать программу "Доступные кредиты под 5-7-9%" с финансирования оборотного капитала на поддержку инвестиционных проектов, ограничив финансирование оборотного капитала только для уязвимых секторов и критических отраслей.