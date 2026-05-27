Украинка Олейникова разгромила россиянку и впервые вышла во второй круг Ролан Гаррос
Киев • УНН
Александра Олейникова победила елену приданкину со счетом 6:1, 6:2 в первом круге. Пять украинок впервые в истории вышли во второй раунд турнира.
Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно стартовала на дебютном для себя Ролан Гаррос-2026, уверенно обыграв "нейтральную" россиянку елену приданкину. Об этом сообщает УНН.
Детали
Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился победой украинки в двух сетах – 6:1, 6:2. Несмотря на разгромный счет, во многих геймах борьба шла на больше-меньше, однако Олейникова значительно лучше действовала на приеме и выиграла большинство ключевых розыгрышей.
россиянка не смогла выиграть ни одного гейма на собственной подаче. За матч Олейникова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Ее соперница оформила три брейка, но это не повлияло на итог встречи.
Олейникова стала пятой украинкой, пробившейся во второй круг Ролан Гаррос-2026. Это лучший результат в истории украинского женского тенниса на парижском мейджоре.
Ранее в следующий раунд также вышли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Во втором круге Олейникова сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Кимберли Биррелл.
