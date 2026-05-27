26 мая, 14:19 • 17443 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01 • 49267 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55 • 28232 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 28079 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
26 мая, 12:00 • 29987 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
26 мая, 09:31 • 27053 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
26 мая, 06:33 • 36770 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 51555 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60007 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
25 мая, 15:50 • 58615 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Украинка Олейникова разгромила россиянку и впервые вышла во второй круг Ролан Гаррос

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Александра Олейникова победила елену приданкину со счетом 6:1, 6:2 в первом круге. Пять украинок впервые в истории вышли во второй раунд турнира.

Украинская теннисистка Александра Олейникова успешно стартовала на дебютном для себя Ролан Гаррос-2026, уверенно обыграв "нейтральную" россиянку елену приданкину. Об этом сообщает УНН.

Детали

Матч продолжался 1 час 35 минут и завершился победой украинки в двух сетах – 6:1, 6:2. Несмотря на разгромный счет, во многих геймах борьба шла на больше-меньше, однако Олейникова значительно лучше действовала на приеме и выиграла большинство ключевых розыгрышей.

россиянка не смогла выиграть ни одного гейма на собственной подаче. За матч Олейникова выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и сделала восемь брейков. Ее соперница оформила три брейка, но это не повлияло на итог встречи.

Олейникова стала пятой украинкой, пробившейся во второй круг Ролан Гаррос-2026. Это лучший результат в истории украинского женского тенниса на парижском мейджоре.

Ранее в следующий раунд также вышли Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Во втором круге Олейникова сыграет против победительницы матча Джессика Пегула – Кимберли Биррелл.

Степан Гафтко

