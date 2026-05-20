Украина ведет активные переговоры с Британией из-за ослабления санкций в отношении российской нефти - ОП

Украина ведет "очень активные" переговоры с Великобританией относительно решения ослабить санкции на российскую нефть. Так в Офисе Президента ответили на вопрос The Guardian об ослаблении Британией санкций против российской нефти, передает УНН.

В Офисе Владимира Зеленского заявили, что обращаются к Даунинг-стрит за разъяснениями относительно решения Великобритании отменить санкции на некоторые виды российской нефти на фоне обвинений консерваторов в том, что Кир Стармер помогает кремлю зарабатывать деньги.

Минфин США продлил разрешение на покупку российской нефти на 30 дней. Это обусловлено дефицитом топлива из-за закрытия Ираном Ормузского пролива.