Украина сформировала эскадрилью дронов-бомбардировщиков «Горыныч» для ударов по защищенным целям РФ - Defense Express

Силы обороны Украины, вероятно, уже длительное время используют как минимум эскадрилью многоразовых дронов-бомбардировщиков «Горыныч» для поражения защищенных объектов российских войск. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основанием для такого вывода стало опубликованное фото, на котором видно как минимум десять переработанных легкомоторных самолетов SkyRanger, оснащенных авиабомбами ОФАБ-100-120. По данным канала «Николаевский Ванек», именно эти беспилотники были задействованы во время удара по полуподземному логистическому хабу российских войск в районе временно оккупированного Армянска. Отмечается, что операцию провели Воздушные силы Украины, Группа Лазаря НГУ и 34-й центр беспилотных систем Venom Госспецсвязи.

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Как отмечает Defense Express, дроны «Горыныч» созданы на базе самолетов SkyRanger и находятся в эксплуатации как минимум с 2024 года. Они оснащены системами дистанционного управления, оптико-электронной станцией и бомбовым держателем, что позволяет использовать их многократно, в отличие от дронов-камикадзе.

Издание также обращает внимание, что фотография, вероятно, была сделана еще весной или осенью, о чем свидетельствуют растительность и деревья без листьев. Это может означать, что значительное количество таких беспилотников находится в активной эксплуатации уже длительное время, а их применение имеет системный, а не эпизодический характер.

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