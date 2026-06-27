Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО, а Россия уже потерпела стратегическое поражение – Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Россия потерпела стратегическое поражение из-за движения Украины в ЕС и НАТО, расширения Альянса и роста оборонных расходов Европы.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, поскольку достигла результатов, противоположных тем, на которые рассчитывал Кремль. Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН.
Детали
По словам финского президента, первым и самым большим провалом Москвы стало то, что Украина необратимо движется к европейской и евроатлантической интеграции.
Провал номер один – Украина будет европейской. Она будет государством-членом Европейского Союза и в конечном итоге государством-членом НАТО
Вступление Финляндии в НАТО и усиление обороны Европы
Вторым стратегическим провалом России Стубб назвал расширение НАТО. По его словам, именно полномасштабное вторжение в Украину стало причиной того, что Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и присоединились к Альянсу.
Президент отметил, что без российской агрессии эти страны не стали бы членами НАТО, а теперь Альянс получил одни из самых сильных армий в регионе.
Третьим последствием действий Кремля, по словам Стубба, стало резкое увеличение оборонных расходов европейских государств.
Поэтому я просто не верю в нарратив о том, что Россия стала сильнее или влиятельнее
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