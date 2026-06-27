Украина обязательно станет членом ЕС и НАТО, а Россия уже потерпела стратегическое поражение – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, поскольку достигла результатов, противоположных тем, на которые рассчитывал Кремль. Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН.

По словам финского президента, первым и самым большим провалом Москвы стало то, что Украина необратимо движется к европейской и евроатлантической интеграции.

Провал номер один – Украина будет европейской. Она будет государством-членом Европейского Союза и в конечном итоге государством-членом НАТО

Вторым стратегическим провалом России Стубб назвал расширение НАТО. По его словам, именно полномасштабное вторжение в Украину стало причиной того, что Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и присоединились к Альянсу.

Президент отметил, что без российской агрессии эти страны не стали бы членами НАТО, а теперь Альянс получил одни из самых сильных армий в регионе.

Третьим последствием действий Кремля, по словам Стубба, стало резкое увеличение оборонных расходов европейских государств.

Поэтому я просто не верю в нарратив о том, что Россия стала сильнее или влиятельнее