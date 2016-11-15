Участника АТО задержали за незаконный ввоз оружия на Волынь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили бывшего участника АТО, за незаконно завезенное в Волынскую область большое количество оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Так, в феврале и мае этого года сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области обнаружили на территории Владимир-Волынского и Луцкого районов два тайника с военными средствами поражения.
Правоохранители изъяли из схронов пулемет и автомат Калашникова, два гранатомета РПГ-26, 28 выстрелов к гранатомету ВОГ-25, три гранаты Ф-1, четыре гранаты РГД-5, магазины к пулемету и автомату, а также более тысячи патронов различного калибра.
В результате следственных действий разоблачен 40-летний бывший участник антитеррористической операции, причастный к ввозу оружия на территорию Волынской области.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и избрана мера пресечения.
Также принимаются меры для установления источников и каналов поступления оружия в область, других лиц, причастных к противоправной деятельности с оружием.