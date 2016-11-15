Учасника АТО затримали за незаконний ввіз зброї на Волинь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці викрили колишнього учасника АТО, який незаконно завіз до Волинської області велику кількість зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Так, у лютому та травні цього року співробітники Управління Служби безпеки України в області виявили на території Володимир-Волинського та Луцького районів дві схованки з військовими засобами ураження.
Правоохоронці вилучили зі схронів кулемет та автомат Калашникова, два гранатомети РПГ-26, 28 пострілів до гранатомета ВОГ-25, три гранати Ф-1, чотири гранати РГД-5, магазини до кулемета та автомата, а також понад тисячу набоїв різного калібру.
В результаті слідчих дій викрито 40-річного колишнього учасника антитерористичної операції, причетного до ввозу зброї на територію Волинської області.
Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України й обрано запобіжний захід.
Також вживаються заходи для встановлення джерел і каналів надходження зброї в область, інших осіб, причетних до протиправної діяльності зі зброєю.