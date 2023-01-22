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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Участник первой высадки на Луну женился в свой 93-й день рождения

Киев • УНН

 • 2587627 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Бывший американский астронавт Базз Олдрин, которой был участником первой миссии высадки на Луну и вторым человеком в истории, ступившим на ее поверхность, женился в свой 93-й день рождения, об этом Олдрин написал на своей странице в Твиттере, передает УНН.

Участник первой высадки на Луну женился в свой 93-й день рождения

Цитата

"В мой 93-й день рождения и день, когда я также буду почтен Живыми легендами авиации, я рад сообщить, что моя давняя любовь доктор Анка Фор и я связали себя узами брака. Мы соединились в священном браке на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как беглые подростки", — написал Олдрин.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Дополнение

Для бывшего американского астронавта это уже четвертый брак, новая жена Олдрина моложе его на 30 лет. 63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в компании Buzz Aldrin Ventures LLC, принадлежащей бывшему астронавту. Сейчас она вице-президент компании.

Напомним

Базз Олдрин — последний оставшийся в живых участник первой в мире успешной миссии по высадке на Луну Apollo-11.

Украинские Национальные Новости

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