Учасник першої висадки на Місяць одружився у свій 93-й день народження

Цитата

"У мій 93-й день народження та день, коли я також буду вшанований Живими легендами авіації, я радий повідомити, що моє давнє кохання доктор Анка Фор і я пов’язали себе тенетами шлюбу. Ми поєдналися у священному шлюбі на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі й схвильовані, як підлітки-втікачі", — написав Олдрін.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Доповнення

Для колишнього американського астронавта це вже четвертий шлюб, нова дружина Олдріна молодша за нього на 30 років. 63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить колишньому астронавту. Наразі вона віцепрезидентка компанії.

Нагадаємо

Базз Олдрін — останній учасник першої у світі успішної місії з висадки на Місяць Apollo-11, який залишився в живих.