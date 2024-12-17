У Зеленского объяснили, когда начнутся реальные переговоры об устойчивом мире

Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России не станет ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну. Поэтому впереди большая работа - заявил Ермак.

Он отметил, что ситуация остается сложной, враг продолжает наступление.

«Российская пропаганда тем временем пытается убедить мир в неизбежности глобального заговора, в том, что российский диктат - это безальтернативное будущее. Это определенно не так. Мы должны быть сильными, чтобы свести этот план на нет. Враг хочет не окончания войны, он хочет нашей капитуляции, нашей и наших союзников. Если Россию не заставить к справедливому миру, то мира не будет. Будет пауза и эту паузу москва использует для восстановления сил и продолжения наступления», - подчеркнул Ермак.

Ермак отметил, что путь к прочному и длительному миру лежит через силу.

«Объясняйте - это международным партнерам, объясняйте - это согражданам. Справедливый мир можно только получить через прекращение распрей в обществе, через мобилизацию всех наших ресурсов, через объединение вокруг Сил обороны, Плана победы, Плана внутренней устойчивости», - сказал Ермак.

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

Дополнение

В ноябре Президент Зеленский заявилв, что переговоры с Россией возможны при условии, что Киев будет не наедине с Москвой и что Украина будет сильной. И очень важна позиция избранного президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, а его страна стремится сыграть ведущую роль в прекращении конфликта.