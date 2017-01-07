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В пробке на трассе Одесса-Рени оказалось около 35 автомобилей

В пробке на трассе Одесса-Рени оказалось около 35 автомобилей

Киев • УНН

 • 7616 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 12:00 субботы вблизи села Кирнички в Одесской области на автодороге "Одесса - Рени" из заносов дороги в пробке оказалось около 35 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины, передает УНН.

"7 января остается автомобильный затор возле с. Кирнички Измаильского района на автодороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" - из-за заносов дороги в пробке оказалось около 35 транспортных средств в пробках заходится около 70 человек, (40 человек размещены в детском саду с. Кринички, и 20 размещены на АЗС "Ромпетрол")", - говорится в сообщении.

Указано, что ликвидированы заторы:

вблизи с. Еремеевка и с. Раздельное Раздельнянского района высвобождено 20 автомобилей;
вблизи с. Шевченково и с. Красный Яр Килийского района высвобождено 5 автомобилей;
вблизи с. Спасское Татарбунарского района высвобождено 20 автомобилей;
вблизи с. Роскошное Б-Днестровского р-на высвобождено 30 автомобилей.
между населенными пунктами Шевченково и Мирное Килийского района высвобождено 10 автомобилей.

Как отмечается, в ликвидации заторов на территории Одесской области привлечено 144 ед. тех. и 190 человек, из которых от ГосЧС 7 ед. тех. и 19 человек личного состава.

"На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей, которые получили обморожения во время пробок, нет", - добавили в ГосЧС.

Также указано, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 448 ед. тех. и 2 тыс. 26 человек, из которых от Укравтодора задействованы 1 тыс. 295 ед. техники и 1 тыс. 482 человек. От ГосЧС 153 ед. тех. и 544 человек личного состава.

"Подразделениями ГосЧС извлечено из обочин и кюветов на дорогу 343 автомобиля (за сутки 201), в которых находилось 667 человек (за сутки 477)", - говорится в сообщении.

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