У заторі на трасі Одеса-Рені опинилось близько 35 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Станом на 12:00 суботи поблизу села Кирнички на Одещині на автодорозі “Одеса - Рені” через перемети дороги в заторі опинилось близько 35 транспортних засобів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України, передає УНН.
"7 січня залишається автомобільний затор поблизу с. Кирнички Ізмаїльського району на автодорозі державного значення М-15 “Одеса - Рені” - через перемети дороги в заторі опинилось близько 35 транспортних засобів в заторах заходиться близько 70 осіб, (40 осіб розміщено в дитячому садку с. Кринички, та 20 осіб розміщено на АЗС “РомПетроль”)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ліквідовані затори:
поблизу с. Єреміївка та с. Роздільне Роздільнянського району вивільнено 20 автомобілів;
поблизу с. Шевченкове та с. Червоний Яр Кілійського району вивільнено 5 автомобілів;
поблизу с. Спаське Татарбунарського р-ну вивільнено 20 автомобілів;
ппоблизу с. Розкішне Б-Дністровського р-ну вивільнено 30 автомобілів.
пміж населеними пунктами Шевченкове та Мирне Кілійського району вивільнено 10 автомобілів.
Як зазначається, до ліквідації заторів на території Одеської області залучено 144 од. тех. та 190 осіб, з яких від ДСНС 7 од. тех. та 19 осіб особового складу.
"На решті території України заторів на автошляхах не виникло. Людей, які отримали обмороження під час заторів, немає", - додали у ДСНС.
Також вказано, що для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 тис. 448 од. тех. та 2 тис. 26 осіб, з яких від Укравтодору залучено 1 тис. 295 од. техніки та 1 тис. 482 осіб. Від ДСНС 153 од. тех. та 544 осіб особового складу.
"Підрозділами ДСНС витягнуто з обочин та кюветів на дорогу 343 автомобіля (за добу 201), в яких перебувало 667 осіб (за добу 477)", - йдеться у повідомленні.