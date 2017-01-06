В Запорожских школах продлен карантин
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. Запорожские школьники не возобновят занятия 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, передает корреспондент УНН.
Об окончании карантина и возобновлении учебного процесса в школах и дошкольных учреждениях в мэрии решат 10-го января.
“Решение будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации, уровня заболеваемости школьников”, — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, на 30% превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Ровенской области.