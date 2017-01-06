У Запорізьких школах продовжено карантин

Про закінчення карантину та поновлення навчального процесу у школах та дошкільних закладах у мерії вирішать 10-го січня.

“Рішення буде прийматися в залежності від епідемічної ситуації, рівня захворюваності школярів”, — йдеться у повідомленні мерії.

Нагадаємо, на 30% перевищений епідемічний поріг на грип і ГРВІ на Рівненщині.