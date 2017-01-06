У Запорізьких школах продовжено карантин
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Запорізькі школярі не відновлять заняття 10 січня. Про це повідомили у прес-службі Запорізької міськради, передає кореспондент УНН.
Про закінчення карантину та поновлення навчального процесу у школах та дошкільних закладах у мерії вирішать 10-го січня.
“Рішення буде прийматися в залежності від епідемічної ситуації, рівня захворюваності школярів”, — йдеться у повідомленні мерії.
Нагадаємо, на 30% перевищений епідемічний поріг на грип і ГРВІ на Рівненщині.