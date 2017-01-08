В Запорожских пунктах обогрева уже приняли более 1 тыс. 200 посетителей
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 января. УНН. На территории Запорожской области работает 243 стационарных пункта обогрева на базе больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов в разных районах Запорожья и области. За все время с момента их открытия, ими воспользовались 1 тыс. 213 человек. Об этом сообщили в Главном управлении ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
Спасатели совместно с представителями областной организации Общества Красного Креста Украины и местными органами власти оказывают помощь малообеспеченным слоям населения , которые попали в сложные жизненные обстоятельства.
Продолжает свою работу мобильный пункт обогрева по ул. Почтовой (напротив Свято-Покровского храма, в г. Запорожье), где люди могут согреться и поесть горячего. С начала его открытия уже оказана помощь более 95 гражданам указанной категории.
Такие же мобильные пункты обогрева работают в городах: Мелитополе, Бердянске и Васильевке, где люди могут согреться в любое время суток и получить горячий чай и еду.