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В Запорожских пунктах обогрева уже приняли более 1 тыс. 200 посетителей

В Запорожских пунктах обогрева уже приняли более 1 тыс. 200 посетителей

Киев • УНН

 • 6525 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 января. УНН. На территории Запорожской области работает 243 стационарных пункта обогрева на базе больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов в разных районах Запорожья и области. За все время с момента их открытия, ими воспользовались 1 тыс. 213 человек. Об этом сообщили в Главном управлении ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

Спасатели совместно с представителями областной организации Общества Красного Креста Украины и местными органами власти оказывают помощь малообеспеченным слоям населения , которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Продолжает свою работу мобильный пункт обогрева по ул. Почтовой (напротив Свято-Покровского храма, в г. Запорожье), где люди могут согреться и поесть горячего. С начала его открытия уже оказана помощь более 95 гражданам указанной категории.

Такие же мобильные пункты обогрева работают в городах: Мелитополе, Бердянске и Васильевке, где люди могут согреться в любое время суток и получить горячий чай и еду.

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