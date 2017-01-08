У Запорізьких пунктах обігріву вже прийняли понад 1 тис. 200 відвідувачів

Рятувальники спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Хреста України та місцевими органами влади надають допомогу малозабезпеченим верствам населення, які потрапили в складні життєві обставини.

Продовжує свою роботу мобільний пункт обігріву по вул. Поштовій (навпроти Свято-Покровського храму, що в м. Запоріжжя), де люди мають змогу зігрітися та поїсти гарячого. З початку його відкриття вже надано допомогу більше як 95 громадянам зазначеної категорії.

Такі ж мобільні пункти обігріву працюють в містах: Мелітополі, Бердянську та Василівці, де люди мають змогу зігрітись у будь-який час доби і отримати гарячий чай та їжу.