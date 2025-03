В ЕС впервые со времен начала COVID не зафиксировали избыточной смертности

Цитата

"Впервые с февраля 2020 года (период до пандемии COVID-19) в целом по ЕС не было избыточной смертности, на фоне того, как показатель опустился ниже базового (среднее количество смертей за тот же период в 2016-2019 годах) до -2% в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

Детали

Для сравнения, избыточная смертность в ЕС составляла 8% в феврале 2022 года (39 000 дополнительных смертей), 6% в феврале 2021 года (26 000 дополнительных смертей) и почти -3% в феврале 2020 года

Уровень избыточной смертности, как сообщается, оставался высоким в последнем квартале 2022 года, достигнув +12% в октябре, +9% в ноябре и +19% в декабре, что является самым высоким зарегистрированным значением 2022 года. В январе 2023 года было зарегистрировано значительное падение до +3% от предыдущего месяца, а затем продолжилось падение до отрицательного значения февраля.

В феврале 2023 года в двух третях стран ЕС не было зафиксировано избыточной смертности. Среди стран, зарегистрировавших положительные значения, Греция и Кипр зафиксировали самые высокие показатели избыточной смертности (обе на +12% выше среднего национального месячного показателя за 2016-19 годы), за ними следуют Португалия с +6%, Нидерланды и Франция, обе по +4%, Мальта с +2% и Италия, Ирландия и Австрия, все с +1%.

Основные пики избыточной смертности в ЕС были зарегистрированы в апреле 2020 года (+25%), ноябре 2020 года (+40%), апреле 2021 года (+21%) и ноябре 2021 года (+27%).

Справочно

Избыточная смертность - это превышение количества смертей над ожидаемыми по сравнению с предыдущими периодами.

