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У ЄС вперше з часів початку COVID не зафіксували надлишкової смертності

У ЄС вперше з часів початку COVID не зафіксували надлишкової смертності

Київ • УНН

 • 1151370 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Європейському Союзі у лютому цього року вперше з допандемічного лютого 2020 року не зафіксували надлишкової смертності, повідомляє Євростат, пише УНН.

Цитата

"Уперше з лютого 2020 року (період до пандемії COVID-19) в цілому по ЄС не було надлишкової смертності, на тлі того, як показник опустився нижче базового (середня кількість смертей за той же період у 2016-2019 роках) до -2% у лютому 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Для порівняння, надмірна смертність у ЄС становила 8% у лютому 2022 року (39 000 додаткових смертей), 6% у лютому 2021 року (26 000 додаткових смертей) і майже -3% у лютому 2020 року

Рівень надлишкової смертності, як повідомляється, залишався високим в останньому кварталі 2022 року, досягнувши +12% у жовтні, +9% у листопаді та +19% у грудні, що є найвищим зареєстрованим значенням 2022 року. У січні 2023 року було зареєстровано значне падіння до +3% від попереднього місяця, а потім продовжилося падіння до від’ємного значення лютого.

У лютому 2023 року у двох третинах країн ЄС не було зафіксовано надлишкової смертності. Серед країн, які зареєстрували позитивні значення, Греція та Кіпр зафіксували найвищі показники надлишкової смертності (обидві на +12% вище середнього національного місячного показника за 2016-19 роки), за ними йдуть Португалія з +6%, Нідерланди та Франція, обидві по +4%, Мальта з +2% та Італія, Ірландія та Австрія, усі з +1%.

Основні піки надмірної смертності в ЄС були зареєстровані в квітні 2020 року (+25%), листопаді 2020 року (+40%), квітні 2021 року (+21%) і листопаді 2021 року (+27%).

Довідково

Надлишкова смертність - це перевищення кількості смертей над очікуваними у порівнянні з попередніми періодами.

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No excess mortality in the EU as a whole in February.

For the first time since February 2020, excess mortality fell to -2% in February 2023.

Among the countries that had positive values, Greece and Cyprus recorded the highest rates (both +12%).

https://t.co/IUxHH2XDbF pic.twitter.com/K0fS0Bf0L4

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 18, 2023

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