В WOG поделились одним из секретов хороших продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В 2016 году сеть АЗК WOG показала рост объемов проданной продукции почти на 40% в натуральном выражении. В значительной степени этот результат был обеспечен завершением процесса централизации логистики. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор компании WOG Сергей Корецкий, передает УНН.
По его словам, умная логистика значительно оптимизирует время сотрудников компании.
"Это большая оптимизация времени работников, так как ранее в один день на заправку приезжали до 10-15 поставщиков. Чтобы успевать за ростом объемов продаж, необходимо иметь собственную логистику. Это первый опыт в Украине сборной поставки на АЗК. За рубежом мы видели такие примеры, и появилась идея сделать это здесь", - рассказал он.
При этом, ритейлер продолжает руководить процессами закупок, формирований объемов заказа, контролем отгрузки и приемки товаров на АЗК, однако принимает поставщиков, занимается хранением и комплектацией сборного заказа товаров подрядчик.
"Такое решение полностью оправдало себя, так как мы экономим время и лучше управляем нашими товарными остатками. Но самое главное - мы смогли увеличить количество постоянно присутствующего ассортимента в сети, уменьшив его выпадение. И это на сегодня одна из причин, почему наши продажи растут", - добавил директор по розничным продажам WOG C.Кудин.
Как сообщал УНН, "Дорога к сердцу" WOG собрала более 700 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям.