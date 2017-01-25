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У WOG поділилися одним із секретів гарних продажів

У WOG поділилися одним із секретів гарних продажів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У 2016 році мережа АЗК WOG показала зростання обсягів проданої продукції майже на 40% в натуральному вираженні. Значною мірою цей результат був забезпечений завершенням процесу централізації логістики. Про це під час прес-конференції повідомив генеральний дерик тор компанії WOG Сергій Корецький, передає УНН.

За його словами, розумна логістика значно оптимізує час працівників компанії.

“Це велика оптимізація часу працівників, так як раніше в один день на заправку приїжджали до 10-15 постачальників. Щоб встигати за зростанням обсягів продажів, необхідно мати власну логістику. Це перший досвід в Україні збірної поставки на АЗК. За кордоном ми бачили такі приклади, і з’явилася ідея зробити це тут”, — розповів він.

При цьому, рітейлер продовжує керувати процесами закупівель, формування обсягів замовлення, контролем відвантаження та приймання товарів на АЗК, однак приймає постачальників, займається зберіганням і комплектацією збірного замовлення товарів підрядник.

“Таке рішення повністю виправдало себе, так як ми економимо час і краще управляємо нашими товарними залишками. Але найголовніше — ми змогли збільшити кількість постійно присутнього асортименту в мережі, зменшивши його випадання. І це на сьогодні одна з причин, чому наші продажі ростуть”, — додав директор з роздрібних продажів WOG C. Кудін.

Як повідомляв УНН, “Дорога до серця” WOG зібрала більше 700 тис. грн для допомоги важкохворим дітям.

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