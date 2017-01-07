В Виннице планируют создать музей ретро кино
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 7 января. УНН. В Винницкой области будет создан музей ретро кино, осовными экспонатами которого будут фильмы из фонда областного коммунального предприятия "Винницакино". Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил начальник управления культуры и искусства Станислав Городинский.
"После ликвидации КП "Винницакино", на его базе в одном из залов будет музей ретро-кино. На сегодня в фонде предприятия 3800 фильмов на пленке. Часть передадим в Киев, а самые интересные оставим для музея. Это будет интересно как детям, так и взрослым жителям. Ведь фильмы на пленке сейчас уже редко где можно увидеть. Кроме того, в "Винницакино" есть и оборудование на котором можно просматривать эти фильмы", - рассказал С.Городинский.
Напомним, украинский фильм покажут на международном кинофестивале в Роттердаме.