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В Виннице планируют создать музей ретро кино

В Виннице планируют создать музей ретро кино

Киев • УНН

 • 17737 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 7 января. УНН. В Винницкой области будет создан музей ретро кино, осовными экспонатами которого будут фильмы из фонда областного коммунального предприятия "Винницакино". Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил начальник управления культуры и искусства Станислав Городинский.

"После ликвидации КП "Винницакино", на его базе в одном из залов будет музей ретро-кино. На сегодня в фонде предприятия 3800 фильмов на пленке. Часть передадим в Киев, а самые интересные оставим для музея. Это будет интересно как детям, так и взрослым жителям. Ведь фильмы на пленке сейчас уже редко где можно увидеть. Кроме того, в "Винницакино" есть и оборудование на котором можно просматривать эти фильмы", - рассказал С.Городинский.

Напомним, украинский фильм покажут на международном кинофестивале в Роттердаме.

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