У Вінниці планують створити музей ретро кіно

“Після ліквідації КП „Вінницякіно“, на його базі в одному із залів буде музей ретро-кіно. На сьогодні у фонді підприємства 3800 фільмів на плівці. Частину передамо у Київ, а найцікавіші залишимо для музею. Це буде цікаво як дітям, так і дорослим вінничанам. Адже кінострічки на плівці нині уже рідко де можна побачити. Крім того у „Вінницякіно“ є й обладнання на якому можна переглядати ці фільми”, — розповів С.Городинський.

Нагадаємо, український фільм покажуть на міжнародному кінофестивалі у Роттердамі.