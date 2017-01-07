У Вінниці планують створити музей ретро кіно
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 7 січня. УНН. На Вінниччині буде створено музей ретро кіно, осовними експонатами якого будуть фільми із фонду обласного комунального підприємства “Вінницякіно”. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив начальник управління культури і мистецтва Станіслав Городинський.
“Після ліквідації КП „Вінницякіно“, на його базі в одному із залів буде музей ретро-кіно. На сьогодні у фонді підприємства 3800 фільмів на плівці. Частину передамо у Київ, а найцікавіші залишимо для музею. Це буде цікаво як дітям, так і дорослим вінничанам. Адже кінострічки на плівці нині уже рідко де можна побачити. Крім того у „Вінницякіно“ є й обладнання на якому можна переглядати ці фільми”, — розповів С.Городинський.
Нагадаємо, український фільм покажуть на міжнародному кінофестивалі у Роттердамі.